الرئيس السيسى يمنح أوائل كلية الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية

جدة - نرمين السيد - وقدم الخريجون الجدد بكلية الشرطة العرض العسكرى لتخريج دفعتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بأكاديمية الشرطة. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة. يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين. وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، عن طريق تطوير جميع البرامج فى الأكاديمية.

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