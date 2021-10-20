الشرطة تستحدث مجموعة نسائية قتالية لدعم العمليات الخاصة 

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض وحدة التدخل السريع، التى استحدثتها وزارة الداخلية، للتدخل فى المواقف الأمنية الطارئة، على هامش حفل أكاديمية الشرطة لتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية.





والوحدات على درجة عالية من التدريب، ولديها أحدث المعدات والقوات، تمكنها من السيطرة الأمنية الكاملة. كما تم استحداث مجموعة نسائية قتالية لدعم تخصص العمليات الخاصة المعنية بتأمين المؤتمرات النسائية. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة. يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين. وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، عن طريق تطوير جميع البرامج فى الأكاديمية.

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