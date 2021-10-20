رئيس أكاديمية الشرطة بحفل تخريج دفعة جديدة: الأكاديمية تخطو خطوات واثقة نحو...

قال اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، إننا أمام جيل واعد من الرجال ترسخت في نفوسهم أسمى معاني الوطنية والفداء يحملون رسالة أمن الوطن بكل شرف وإباء، مؤكدا أن الأكاديمية تخطو خطوات واثقة نحو المستقبل .

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "وضعنا نصب أعيننا أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على القدر الواجب من الفاعلية، لذا يتم تطوير كافة برامج الكيانات التنظيمية بالأكاديمية، حيث أقيمت منشآت تعليمية وتدريبية ومعيشية لزيادة الطاقة الاستيعابية لكلية الشرطة لمواجهة متطلبات الواجب الأمني".

وتابع: تم إنشاء مركزا للبحوث والدراسات الأمنية يضاهى أحدث المراكز الاستراتيجية الدولية، بهدف رصد وتحليل المشكلات ذات البعد الأمنى وطرح الرؤي العلمية والسيناريوهات التعامل المحتملة سعيا نحو الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ولتبقى أكاديمية الشرطة في الطليعة قلعة للأمن لها الريادة بين نظيرتها إقليميا ودوليا، كاشفا عن إقامة 15 ورشة عمل تدريبية حول مخططات إسقاط الدول من الداخل، وكيفية مواجهتها شارك فيها 320 متدربا، فضلا عن طلبة الجامعات الحكومية والخاصة.