/657093/اللواء-أحمد-أبراهيم--أكاديمية-الشرطة-هى-الأولى-على-المستوى-الإقليمىي

قال اللواء أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء 20/10/2021، إن أكاديمية الشرطة تسعى دومًا للارتقاء بمنظومة الأمن من خلال التطوير المستمر لمراكز بحوث الشرطة؛ حتى تتواكب مع المتطلبات والتحديات الراهنة للعملية الأمنية.

دوت الخليج

حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بالتجمع الخامس

وأشار مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، خلال كلمته في مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أنه إدراكًا من الأكاديمية بحتمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فقد تم تخريج 19 طالبًا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية و18 طالبًا من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية بجانب 50 وافدًا من الدول العربية.

كما تشهد أكاديمية الشرطة، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، و رئيس الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالى الخريجين.

وأكاديمية الشرطة المصرية، هى صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.