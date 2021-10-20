«رئيس أكاديمية الشرطة»: انضمام 1270 شرطيًا للمواقع المختلفة مُدربين على أحدث النظم الأمنية

/657094/رئيس-أكاديمية-الشرطة--انضمام-1270-شرطيا-للمواقع-المختلفة-مدربين-على-أحدث-النظم-الأمنية
قال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم ، اليوم الأربعاء، إن كلية الشرطة تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل، من خلال العمل المستمر علي تغير البرامج والمناهج المقدمة للطلبة لمواكبة جميع المستجدات.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2020 / 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وأعضاء هيئة الشرطة، وكبار رجال الدولة.
وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، أنه تم تطوير مواقع التعليم والمنشآت الخاصة بالتدريب، علي أحدث النظم لمواكبة أفضل أنظمة التعليم الأمني في العالم.
تنظيم أكاديمية الشرطة 15 ورشة عمل تدريبية
وأشار اللواء أحمد إبراهيم، إلي تنظيم أكاديمية الشرطة 15 ورشة عمل تدريبية حول إسقاط الدول من الداخل شارك فيها أكثر من 300 طالب، بالإضافة إلي مشاركة طلبة كلية الشرطة لطلبة الكلية الحربية تدريبات علي مدار العام الدراسي.
كما أكد، أن حفل اليوم يشهد تخرج 1270 طالب، ينضمون إلي المواقع الشرطية المختلفة، من بينهم 19 طالب من الدول، و346 من الضباط المتخصصين.
كلاب الحراسة
وأشار إلى دور إدارة كلاب الحراسة التي قدمت دور كبير في تأمين المنشآت والمؤتمرات والمواقع الهامة، وقدم اللواء أحمد إبراهيم درع الأكاديمية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال.
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