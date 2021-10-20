/657096/موعد-مباراة-يوفنتوس-وزينيت-في-دوري-ابطال-أوروبا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي، ضيفاً ثقيلاً على نظيره زينيت الروسي، مساء اليوم الأربعاء ء الموافق 20 أكتوبر، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يعتلي فريق السيدة العجوز صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين علي حساب تشيلسي ومالمو فيما يتواجد زينيت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساويا مع الوصيف تشيلسي.

ول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الرحيل من يوفينتوس

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.