مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر ، يسعى الكثير من المواطنين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، التوقيت المحدد للحصول على مرتبات شهر 11.

دوت الخليج

مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر

وأيضًا من ضمن الراغبين فى الحصول على معاشات شهر 11 من هم مستحقي مرتبات تكافل وكرامة، والتى خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي.

هذا وتستعد العديد من البنوك صرف المعاشات بالنسبة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وأيضًا مستحقي المعاشات وذلك فى الأول من شهر نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الحاصلين على معاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، حوالى 10 ونص مليون مواطن، وسيتم صرف تلك المرتبات من منافذ الهيئة والبريد.

تعرف على مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر

وحرصًا من الوزارة المعنية على عدم إصابة أيًا من المواطنين بفيروس كورونا المستجد، فإنه من المتوقع أن يتم صرف المرتبات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة على مراحل مختلفة، حتى يتم الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

وتأتي خطة الصرف فى إطار تقديم المبالغ المالية المستحقة، أن تتضمن الشريحة الأولى حوالي 2.4 مليون موطن حيث سيتم الصرف لهم فى الأول من شهر نوفمبر المقبل، بينما سيتم صرف المرتبات للجزء الآخر من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والذى يبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، حيث سيتم الصرف لهم فى الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

بينما من المنتظر أيضًا أن يتم صرف الشريحة الثالثة فى الخامس من شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم الصرف إلى حوالي 1.7 مليون مواطن.

والصرف للمواطنين سيكون من خلال ماكينات الـ atm، حيث تتيح العديد من المؤسسات والهيئات المختلفة إمكانية الصرف من خلال بطاقة ميزة.

العديد من المواطنين يمكنهم الحصول على المعاش من خلال بطاقة ميزة، كما أنه يمكن الدفع والشراء وسداد كافة المصروفات الحكومية.

كانت العديد من الوزارات اتبعت أساليب متنوعة بشأن الحصول على المرتبات، وذلك فى إطار الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.