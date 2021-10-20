/657101/وزير-الداخلية--رجال-الشرطة-يقومون-بإجراءات-مقننة-ودقة-في-تنفيذ-عمليات-الضبط

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة، إن الاستراتيجية الأمنية أرتكز على أسس وتخطيط علمي مدروس، بهدف مواصلة الارتقاء في معدلات الأداء وتحقيق الريادة الأمنية وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الداخلية، أن رجال الشرطة دوما ما تقف عند مستوى المسئولية ولاء للواجب باذلين العطاء بنفس راضية للقضاء على مخاطر الإرهاب.

وأكمل وزير الداخلية، أن رجال الشرطة يقومون بإجراءات مقننة ودقة في تنفيذ عمليات الضبط، ومواصلة الجهود الأمنية نجاحاتها في ترسيخ محاور الأمن والتصدي لكل ما يمس المجتمع.

تدريبات قتالية وبدنية فى حفل تخرج دفعة طلبة كلية الشرطة

وبرز خلال الحفل قدرة الطلاب الاستثنائية على تقديم أفضل القدرات العسكرية، وعروض أظهرت مهارتهم الفائقة فى التعامل مع مختلف الأهداف، سواء ما يتعلق بالرماية أو مباغتة العدو والهجوم عليه.

تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

هذا ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من دفعة الخريجين، وبحضور وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعددًا من رجال الدولة.

وأظهرت التدريبات التى قام بها الطلاب أيضًا استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف.

تعد أكاديمية الشروطة من أبرز الكليات العسكرية المميزة، حيث تضم متخصصين وخبراء على أعلى مستوى.