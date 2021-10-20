«مصنع الرجال».. تدريبات قتالية وبدنية فى حفل تخرج دفعة طلبة كلية الشرطة

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أجرى خريجي دفعة 2021 عددًا من العروض العسكرية والقتالية، خلال حفل التخرج الذى تقام الآن.

دوت الخليج

وقام عددًا من الطلاب خلال حفل التخرج بتقديم عروض بدنية وحركات للدفاع عن النفس وكيفية مهاجمة العدو.

تدريبات قتالية وبدنية فى حفل تخرج دفعة طلبة كلية الشرطة

كما قدم الطلاب أيضًا عددًا من العروض العسكرية الخاصة برياضة الكارتية والدفاع عن النفس.

وبرز خلال الحفل قدرة الطلاب الاستثنائية على تقديم أفضل القدرات العسكرية، وعروض أظهرت مهارتهم الفائقة فى التعامل مع مختلف الأهداف، سواء ما يتعلق بالرماية أو مباغتة العدو والهجوم عليه.

تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

هذا ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من دفعة الخريجين، وبحضور وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعددًا من رجال الدولة.

وأظهرت التدريبات التى قام بها الطلاب أيضًا استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف.

تعد أكاديمية الشروطة من أبرز الكليات العسكرية المميزة، حيث تضم متخصصين وخبراء على أعلى مستوى.