/657104/طلب-مناقشة-عامة-بمجلس-الشيوخ-بشأن-سياسة-الحكومة-عن-فرض-ضرائب-على-صناعة-المحتوى-بالإنترنت

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه فرض ضرائب جديدة على صانعى المحتوى عبر الإنترنت دون إصدار قانون التجارة الإلكترونية.

دوت الخليج

أكد توفيق أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات من جانب وزارة المالية بشأن تطبيق فرض ضريبة الدخل وضريية القيمة المضافة على صناع المحتوى عبر الإنترنت في مصر، وهي خطوة مقدرة من جانب الحكومة التي تعمل على دعم ومساندة الموازنة العامة للدولة بموارد أخرى وفق صحيح القانون.

ضبط حركة التجارة الإلكترونية فى مصر

ولفت إلى أن تحركات وزارة المالية بشأن هذه الخطوة فرض العديد من التساؤلات بشأن قانون التجارة الإلكترونية والذي أكدت الحكومة على أنها تتحرك من أجل الانتهاء منها لضبط حركة التجارة الإلكترونية فى مصر بما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن وحقوق من يعمل في هذا القطاع الهام والمحوري.

وأكد أيضا على أنه قد يكون المواطن بحاجة لمعرفة سياسة الحكومة تجاه ملف التجارة الإلكترونية بشكل كامل حتى تكون الرؤية واضحة في أنه سيتم عليه ضرائب ذات صلة بالدخل والقيم المضافة ام قانون التجارة الإلكترونية سيكون لها إطار منظم أخر ويحقق ويحفظ الحق للدولة وللمواطن من ناحية أخرى.