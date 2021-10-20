أشرف زكي يطالب بضرورة عودة الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية لضبط سوق العمل«فيديو»

/657092/أشرف-زكي-يطالب-بضرورة-عودة-الضبطية-القضائية-لنقابة-المهن-التمثيلية-لضبط-سوق-العملفيديو

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن الغرض من تعديلات قانون النقابة الجديدة، وضع ضوابط لسوق العمل وتنمية موارد النقابات، لافتا إلى أن النقابات الثلاثة التمثيلية والسينمائية والموسيقة، واتحاد النقابات ستستفيد من القانون، مؤكدا ان النقابة ليس لديها مورد غير العاملين بها بها او المنضمين إليها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة اشرف زكي فى اجتماع لجنة الاعلام بالبرلمان

نقابة المهن التمثيلية

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على ضرورة عودة الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية لضبط وتنظيم سوق العمل.

ووجه اشرف ذكي نقييب المهن التمثلية الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد باهتمامه بالفنانين، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

واستمتعت لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعاتها ، اليوم ،عقب الإنتهاء من الجلسة العامة ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين لاشرف ذكي وهاني شاكر نقيب الموسيقيين حول مشروعى بتعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المقدمين من الحكومة.

نقابات واتحاد المهن التمثيلية

وناقشت اللجنة مشروع بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.

وتضمن التعديل استبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة