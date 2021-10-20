/657105/آرسين-فينجر-محمد-صلاح-أعتقد-أنه-ذكى-لاعب

وصف الفرنسى آرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، محمد صلاح بأنه أفضل مهاجم على هذا الكوكب، فى ليلة تحطيم الأرقام القياسية بمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، والتى قاد فيها مو الريدز إلى الفوز 3-2 بتسجيله هدفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفى تصريحات نقلتها صحيفة صن البريطانية قال المدرب الفرنسى ، فى تحليله لأداء صلاح: "إنه الأفضل ومن الدرجة الأولى وهو بالتأكيد أفضل مهاجم فى الوقت الحالى فى العالم لأنه يسجل أهدافاً لا يمكن لأى شخص آخر تسجيلها".

وواصل "عليك أن تلعب كرة القدم فى الشوارع لتتخطى أشخاص مثل هؤلاء فى مساحة قصيرة، إنه ملىء بالثقة وهو مبدع".

وتابع فينجر "بشكل عام، أعتقد أيضاً أنه ذكى جدًا لأن علامة اللاعبين الذين يتحسنون دائماً هى الذكاء."

افتتح الفرعون المصري محمد صلاح سلسلة سجل التهديف مع ليفربول المتواصلة، في شباك ليدز يونايتد في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة ثلاثية نظيفة للريدز.

واصل الفرعون محمد صلاح التسجيل في المباراة الثانية في شباك الفريق الإيطالي ميلان في لقاء الجولة الاولى من منافسات دوري الأبطال بدور المجموعات، والذي انتهى اللقائ بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين للريدز.

بالدوري الإنجليزي

عاد محمد صلاح مع ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء كريستال بالاس، بالأسبوع الخامس من البريميرليج، والذي سجل فيه ليتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للريدز.

وجاء الهدف الرابع في سلسلة التسجيل في شباك نوريتش سيتي، وانتهى اللقاء بثلاثية للريدز، في حين الخامس كان في شباك برينتفورد والذي انتهى بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل في المباراة السادسة له مع ليفربول في شباك بورتو البرتغالي، بدور الأبطال، والذي انتهى بخاسية مقابل هدف للفريق الإنجليزي.

وعاد الفرعون المصري للأراضي الإنجليزية ليواصل سجله وسلسلة التهديف ويسجل في مباراته السابعة على التوالي مع ليفربول، في شباك مانشستر سيتي في لقاء القمة بالجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.