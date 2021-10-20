/657106/بيومي-فؤاد-يشارك-في-مسلسل-الغرفة-207-بدور-مريض-نفسي

انضم الفنان بيومي فؤاد لفريق عمل مسلسل «الغرفة 207» الذي إنطلق تصوير العمل خلال تلك الفترة ترقبا لطرحة قريبا على منصة شاهد الإلكتورنية بعد الإنتهاء من تصويره.

دوت الخليج يكشف مشاركة بيومي في مسلسل غرفة 207

ويظهر بيومي فؤاد خلال أحداث العمل بشخصية مريض نفسي يمر بالعديد من المواقف الغامضة، تدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

أبطال وقصة مسلسل الغرفة 207

ويضم مسلسل «الغرفة 207» عديدا من النجوم منهم الفنان محمد فراج الذي يجسد دور البطولة وتشاركه ريهام عبد الغفور وناردين فرج التي يتعاون معها محمد فراج في عمل واحد لأول مرة.

وتقع أحداث العمل داخل غرفة بفندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، وتودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها، ومع مرور الحلقات يكتشف المشاهدين سبب هذه الأمور الغامضة.

بيومي فؤاد ينتهي من تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

هذا وانتهى الفنان بيومي فؤاد صاحب المواهب المتعدد في تصوير فيلمه السعودي المصري الجديد «مهمة مش مهمة» والذي يشارك به عدد كبير من الأبطال السعوديين والمصريين.

وكان قد انطلق تصوير الفيلم داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف "شركة الجذور"، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلى.

ويضم فيلم «مهمة مش مهمة» عدد كبير من الأبطال وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبوسريع ومصطفى البنا، وعدد آخر من فناني الكوميديا، ومن السعودية يشارك في البطولة كل من: عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبدالله الكاتب، وآخرون.