/657107/وزير-الداخلية-لـ-الرئيس-السيسي-ندرك-التحديات-المحيطة-بنا-وجاهزون-لإحباط-المخططات

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2021، إننا نشهد يوم عظيم يعتز فيه رجال الشرطة بالاحتفال بيوم الخريجين.

حيث نحتفل هذا العام مع انطلاق الجمهورية الجديدة، موجها حديثه إلى الرئيس السيسي: أنتم يا سيادة الرئيس تعملون على بناء دولة قوية، وتمت إعادة بناء الدولة التي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس.

دوت الخليج

احتفالية أكاديمية الشرطة

وأشار وزير الداخلية، في كلمته خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أننا ندرك ما يحيط بنا من تحديات، ورجالنا جاهزون على إحباط المُخططات، ونعمل على التطوير والتحديث الشامل للمنظومة الأمنية.

والجدير بالذكر أشار اللواء أحمد إبراهيم، إلي تنظيم أكاديمية الشرطة 15 ورشة عمل تدريبية حول إسقاط الدول من الداخل شارك فيها أكثر من 300 طالب، بالإضافة إلي مشاركة طلبة كلية الشرطة لطلبة الكلية الحربية تدريبات علي مدار العام الدراسي.

كما أكد، أن حفل اليوم يشهد تخرج 1270 طالب، ينضمون إلي المواقع الشرطية المختلفة، من بينهم 19 طالب من الدول، و346 من الضباط المتخصصين.

كلاب الحراسة

وأشار إلى دور إدارة كلاب الحراسة التي قدمت دور كبير في تأمين المنشآت والمؤتمرات والمواقع الهامة، وقدم اللواء أحمد إبراهيم درع الأكاديمية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال.