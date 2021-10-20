/657109/حافلة-الزمالك-تغادر-إلى-الإسكندرية-للانتظام-في-معسكر-برج-العرب

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقر النادي متجهة إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في إياب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء بوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أعلن عن قائمة الفريق التي ستنتظم في المعسكر استعدادا لخوض اللقاء. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أيمن حفني – حمدي علاء – سيد محمد عبد الله – سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.