/657110/هنادي-مهنا-تكشف-كواليس-حكاية-بدون-ضمان-مع-منى-الشاذلي

شهدت الفنانة هنادي مهنا بجانب الفنانة هاجر أحمد تألق باهر من خلال حكاياتها التي عرضت على قناة dmc ضمن حكايات مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، والتي حملت اسم «بدون ضمان».

دوت الخليج يرصد موعد استضافة هنادي مهنا مع منى الشاذلي

وفي اول ظهور إعلامي لهنادي استقبلتها منى الشاذلي في استديو برنامجها الشهير “معكم”، في ضيافة خاصة وذلك في مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة علي فضائيات cbc.

ومن المقرر أن تكشف هنادي مهنا كواليس حكاية بدون ضمان، وتفاصيل تعاونها مع فريق العمل، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلال التصوير، فضلا عن متابعتها لردود أفعال الجمهور حول العمل.

يتضمن اللقاء أيضا الحديث عن هنادي "الزوجة"، وذلك بعد مرور عام على زواجها من الفنان أحمد خالد صالح. كما تكشف تفاصيل تجربتها مع التخسيس.

أحداث حكاية «بدون ضمان»

حكاية «بدون ضمان» من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتناقش قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

«بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

الجدير بالذكر أن هنادى مهنى عرض لها مؤخرًا حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، حيث شاركت في بطولتها إلى جانب أحمد زاهر، ايمان سلامة، فتوح أحمد، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

تعرض هنادي مهنا للتنمر بسبب وزنها

وفي سياق أخر، كانت كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد، الأمر الذي أدى بها إلى الانهيار والبكاء ودخولها في حالة نفسية سيئة.

وقالت هنادي خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان: "كنت أتلقى تعليقات سخيفة.. وكانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس عشانهم همّا.. مش عشان نفسي وشكلي .. فكنت بنهار وبعيط من التنمر عليا ومن الاكتئاب ومن كتر التنمر والتريقة على شكلي كنت بأكل أكتر".

وتابعت: "حتى دلوقتي بيشتموني أني خسيت وبيقولولي شكلك عضمة".