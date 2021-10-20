«يتأهبون للدفاع عن أمن الوطن» الرئيس يكرم أوائل كلية الشرطة

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل أوائل خريجي دفعة 2021 لكلية الشرطة، والحاصلين على رتبة الملازم الأول تحت الاختبار.

دوت الخليج الرئيس يكرم أوائل كلية الشرطة وقد خريجي كلية الشرطة العديد من الفنون القتالية النادرة، حيث أدوا قدرات عسكرية وبدنية مميزة. وشارك المئات فى حفل تخريج دفعة كلية الشرطة، وقدموا عروض تتضمن الاقتحام ومباغتة العدو وأيضًا الدفاع عن النفس. عروض عسكرية لطلاب كلية الشرطة ويحضر الحفل وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، والمتشار عدلي منصور، وعدد من القيادات الشرطية. وشارك أيضًا عدد كبير من الدول الأفريقية الذين هم خريجي أكاديمية الشرطة، فى حفل التخريج. وفى صفوف متراصة قدم طلاب خريجي دفعة 2021 عرضًا منظمًا، لتوثيق مدى الالتزام والانضباط داخل المؤسسة الشرطية.

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