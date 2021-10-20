/657112/غادة-الضبع-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تطوير-مستشفي-جهينة-المركزي

تقدمت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن التأخر في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى جهينة المركزى، والذى بدأ في عام 2014 ولم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة غادة الصبع بشأن مشروع تطوير مستشفي جهينة المركزي

مستشفي جهينة المركزي

وطالبت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، بضرورة التدخل العاجل من أجل الإنتهاء من تطوير المستشفى حيث أن عملية التأخير تهدد حياة مواطني مركز جهينة وتعرضهم للخطر نظرا لإنتقالهم إلى مستشفيات بعاصمة المحافظة سوهاج.

وكانت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، تقدمت منذ عدة أشهر بطلب إحاطة بشأن ضرورة الإنتهاء من عملية إحلال وتجديد مستشفى جهينة المركزي إلا أن الشركة المنفذة للمشروع مازالت متقاعسة عن التنفيذ.

هذا شهدت الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.