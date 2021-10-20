/657114/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-الطيران-في-دوري-المرتبط-للمحترفين

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يستضيف فريق الطيران في أول مباريات الدورة المجمعة الثانية من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، فيما تقام مباراة شباب المرتبط ١٨ سنة بين الأهلي والطيران في الثانية ظهراً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

ويعقد الجهاز الفني لـ«رجال سلة الأهلي» محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وكان رجال سلة الأهلي قد قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65 ، وعلى طنطا بنتيجة 77-52 ،وعلى الطيران بنتيجة 78-49 ، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29 ، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

ويسعى «رجال سلة الأهلي» لمواصلة العروض القوية التي يقدمها منذ بداية الموسم بعدما حقق لقب بطولة منطقة القاهرة، ثم توج بلقب البطولة العربية للأندية تحت قيادة الإسباني اوجستي بوش المدير الفني للفريق.

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة4 مواسم.

وأوضح عبد القادر أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف رجال سلة الأهلي بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

وقال مدير عام النشاط الرياضي إن عمر عزب لاعب مميز ويمثل إضافة حقيقية لفريق رجال سلة الأهلي والذي تم تدعيمه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية أبرزها الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

ووجه عبدالقادر الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على دعمه المستمر لكافة فرق النشاط الرياضي، وتلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية من معسكرات وتعاقدات قوية، من أجل المنافسة بقوة والتتويج بكل البطولات.