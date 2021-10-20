وزير الداخلية: مشاركة العنصر النسائى فى المنظومة الشرطية لتوسيع دورهن

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير إلى أن الجهود الأمنية تواصل نجاحها فى مجال الأمن الوقائى، ومواجهة الجريمة المنظمة وحفظ أمن البلاد.

وشكر الوزير، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، جميع مؤسسات الدولة على التعاون مع الوزارة لحفظ أمن الوطن وفى مقدمتهم القوات المسلحة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، عن طريق تطوير جميع البرامج فى الأكاديمية.