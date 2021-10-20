الجيزة: غلق وتشميع 95 محلًا مخالفًا بحدائق الاهرام

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وبحسب بيان اليوم، شنت محافظة الجيزة حملات على مدار أسبوعين تمكنت خلالها من غلق وتشميع 95 محال ومنشاة تجارية مقامة بالمخالفة بحدائق الاهرام بالإضافة الى رصد وإزالة 60 حالة تحويل نشاط من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفيما يتعلق بحملات مواجهة الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام ومعوقات السير فقد تم ضبط والتحفظ على 267 مركبة توك توك و 45 تروسيكل مخالفين لإعاقة حركة المارة والسيارات بالإضافة إلى رفع 3400 حالة إشغال ومصادرة 1500 قلب شيشة ورفع وازاله 160 إعلان مخالف وتحرير 1200 محضر للمنشأت المخالفة لحين أستكمال إجراءات الغلق والتشميع.
وشملت مجهودات محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام شن 63 حملة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من سلامه المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين والتى أسفرت عن تحرير 115 محضر بيئى لمحال مخالفة للإشتراطات البيئية إلى جانب توجيه عدد من الحملات للسيطرة على ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة وتسليمها للجهات المختصة بالرعاية، ويجرى التنسيق لتوجيه حملات للمرور على دور المسنين لرصد أى مخالفات بها.
كما قامت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل برفع الرتش والمخلفات الملقاه بـ 18 قطعة أرض فضاء بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات من 20 قطعة أرض أخرى أرقام ( 173/162/96/278 ) ه ( 192/193/194/195/198) ع، (197/205) و، (26/117) ص، (481/483) ز، 148 ك، 5س، (3/5) م.
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