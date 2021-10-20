وزير الداخلية: الشرطة تهتم بالعنصر البشرى وتدريبه على كل الأساليب الحديثة

جدة - نرمين السيد - وأضاف اللواء محمود توفيق خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: نواصل جهودنا فى مجال الأمن الوقائى ومواجهة الجريمة المنظمة وحفظ أمن البلاد.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة يهتم بالعنصر البشرى من خلال تدريبه على كل الأساليب الحديثة التى تعمل على صقل مهاراته الميدانية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، عن طريق تطوير جميع البرامج فى الأكاديمية.