السيسى: يجب أن يكون رجال الشرطة قدوة لكل المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: صورة رائعة جدا أن نكون ممثلين لوزارة الداخلية، ونكون قدوة ومثل، موجها التهنئة إلى الخريجين الجدد، مطالبا بأن يكونوا مثل عظيم ورائع للمواطنين فى الشارع.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.
يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.
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