صور.. وفد ليبى يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون العلمى

واستعرض قنصوه، خلال اللقاء، البرامج العلمية المختلفة التى تقدمها جامعة الإسكندرية، والبرامج الدولية بالشراكة مع الجامعات الأمريكية والأوربية.
وأبدى ترحيب جامعة الإسكندرية بنقل الخبرات بين الأساتذة المصريين والليبيين، وتطوير منظومة البحث العلمى، واستحداث مشروعات بحثية مشتركة، فضلا عن إنشاء درجات علمية مشتركة، وتشجيع التبادل الطلابى.
ومن جانبه، قدم رئيس جامعة بنغازى، الشكر لجامعة الإسكندرية على الدعم الكامل المقدم، معربا عن إعجابه بحجم البرامج التى تقدمها جامعة الإسكندرية وجودتها.
وأكد تطلع جامعة بنغازى إلى الاستفادة من التعاون المشترك للنهوض بقطاع الدراسات العليا والبحوث، والنشر الدورى فى الدوريات العلمية العالمية.
وأجرى الوفد الليبى جولة داخل مقر كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، تفقد خلالها أقسام الكلية المختلفة، للتعرف على أهم البرامج التى تقدمها لطلابها.
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