السيسى يطالب بعزف سلام الشهيد فى كل مراسم تخريج كليات الشرطة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: كل التحية والتقدير لأسر الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش والقضاء وجميع طوائف المجتمع المختلفة.

وتابع أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ الأمن فى مرحلة دقيقة، مضيفا: "لن ننسى أبدًا أبناءنا وبناتنا اللى قدموا حياتهم حتى تصل مصر لما هى فيه الآن".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.