وزير الداخلية: الرئيس حقق آمال الشعب عبر مشروعات قومية عملاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يوم الخريجين هذا العام يأتى مع آفاق الجمهورية الجديدة، حيث حقق الرئيس آمال الشعب عبر مشروعات وطنية وقومية عملاقة أسست لدولة حديثة آمنة مستقرة، تتبوأ مكانتها المستحقة بإرادة وطنية ثابتة.

وأوضح أن جهاز الشرطة يهتم بالعنصر البشرى من خلال تدريبه على كل الأساليب الحديثة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.