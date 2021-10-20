وزير الداخلية: نسعى للاستفادة من الشرطة النسائية بالمجالات الأمنية المختلفة

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة تسعى للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، والتوسع في منظومة العمل الشرطى والمشاركة في المهام القتالية، وأتاحت لهن الدورات التدريببة المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف مما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة في حفظ أمن المجتمع.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته حفل تخرج دفعة 2021 من كلية الشرطة: "تجسيدا لثوابت العمل تم فتح القبول لخريجات الحقوق وكلية التربية الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة لمدة عامين، وتدريس العلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية تمكينهن من الحصول على درجة الماجيستر في الحقوق اسوة بالطلاب من خريجي كليات الحقوق.

وتابع وزير الداخلية: "فرض المسارات الأمنية على الثوابت الاستراتيجية تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر البشرى لها فوق المؤهلات الذاتية.. ومن هذا المنطلق تم استحداث منظومة التقييم الشامل لطلاب كلية الشرطة، من خلال تطبيقات الكترونية وقاعدة بيانات محدثة دوريا تتضمن نتائج تقييم موضوعية كالفة المستويات لارتقاء الأداء.

وقال وزير الداخلية: "يسعدنى أن اسمى الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع وزارة الداخلية لتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة في مقدمتها القوات المسلحة الباسلة، التي نحتفل خلال هذه الفترة بذكرى النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة كل التحية لرجالها الابطال، راجين الله عز وجل لتحقيق التوفيق والتكامل لمزيد من التكاتف والتكامل حتى تصل مسيرة العمل الوطني إلى أهدافها".

وأكمل اللواء محمود توفيق: "أتقدم بالتحية والاعتزاز لشهداء مصر الابرار ومصابى الواجب من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا التضحيات من أجل وطنهم ومن أجل يحيا الشعب امنا مطمئنا.. واتقدم بالتهنئة للسادة أولياء الأمور شركاء هذا النجاح".