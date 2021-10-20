وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان التقرير المشترك لآخر مستجدات منظومة عقود التشغيل للمخلفات بالقاهرة وخطط التشغيل وتحويل المخلفات إلى طاقة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمناقشة التقرير المشترك للموقف الراهن لعقود التشغيل للمخلفات بمحافظة القاهرة، وخطط التشغيل، وموقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك تمهيداً لرفعه إلي السيد رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع تناول موقف المحطات الوسيطة والمدافن التى تم الانتهاء منها فى المحافظات تمهيداً لطرحها للقطاع الخاص للبدء في التشغيل، والطريقة المثلى للتخلص من تراكمات المخلفات ببعض المحافظات ، وتم الاتفاق على تحديد قائمة بالمدافن التى تم الانتهاء من إنشائها على أن يقوم فريق عمل إدارة المخلفات بالطرح على لجنة التسير بتحديد كيفية التخلص من تلك التراكمات ، وفقاً لمخططات منظومة المخلفات الخاصة بكل محافظة .

وأضافت فؤاد أنه تم مناقشة آخر مستجدات خطط التشغيل الخاصة بعمل شركتى" انفيروماستر " و "ارتقاء" والتى كانت قد تسلمت العمل بمنظومة النظافة بالقاهرة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية ، وأيضاً خطط التشغيل الخاصة بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والمعنية بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية. ويأتى ذلك من منطلق مؤشرات قياس الأداء والتى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص والعام للمهام الموكلة إليه بالدولة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عمليات الرصد والمتابعة ، حيث تقوم وحدة الرصد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة عقود التشغيل التى تم تفعيلها بالمنطقة الشرقية والغربية، للتعرف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على حل السلبيات التى يتم رصدها ، مشددة على أهمية تفعيل دور وحدات الرصد والمتابعة الموجودة بالمحافظات، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم لمتابعة وضع النظافة بالأحياء التى يتم بدء تفعيل عقود التشغيل بها.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الاجتماع بشكل دورى مع شركات القطاع الخاص التى بدأت العمل بالمنظومة من منطلق المتابعة الدورية لأدائهم.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة ، مشيراً الى انه منذ صدور التكليف الرئاسى بتنفيذ المنظومة وتم العمل على دعم البنية التحتية عبر تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تضمن مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الاطنان من المخلفات التاريخية واليومية واغلاق المقالب العشوائية وذلك حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع لمتابعة منظومة التعامل مع مخلفات البناء والهدم بالمحافظات من خلال خطوط الإنتاج والكسارات لمعالجة وتدوير تلك المخلفات وتعظيم الإستفادة الاقتصادية من منتجاتها وفقاً للمواصفات المعدة والصادرة بهذا الشأن ، وأوضح " شعراوي " انه تم مراجعة العروض الفنية لشركة " انفيروادبت " والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة فى محافظة القاهرة كطرف ثالث مستقل من خلال نظام الكترونى معد سلفاً لهذا الشأن، بحيث يتم المراجعة من الجهات المشاركة فى المنظومة والخبراء المعنيين ومتابعة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية أن نظافة الشارع هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات المشاركة فى منظومة النظافة للحصول عَلِي رضا المواطنين في الاحياء التي تعمل بها شركتي ارتقاء وانفيروماستر .

وشد الوزير على أهمية دور التوعية لنجاح منظومة النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والشباب في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية ، خاصة في ظل الدور الكبير للمواطنين لانجاح المنظومة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الاجتماع متابعة ملف تخصيص الأراضى بالمحافظات لاقامة بعض المحطات المعنية بإنتاج الطاقة من المخلفات ، لافتاً الي أن الوزارة تتابع مع محافظة القاهرة اجراءات تسليم هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتسليم احياء المنطقتين الشرقية والغربية لشركتي ارتقاء وانفيروماستر.