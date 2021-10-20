السيسي لخريجى الشرطة: كونوا قدوة فى التعامل مع المسائل الأمنية وسلامة المواطن

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية أن يكون رجال الشرطة قدوة فى التعامل ومعالجة المسائل الأمنية. وقال الرئيس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة: "مش هنسى وانا بهنى الخريجين الجدد اقولهم انتوا بتتعاملوا مع المواطن وأمنه وسلامته وراحته من فضلكم تذكروا دائما انكم تكونوا قدوة لهم في التعامل.. ومعالجة المسائل الأمنية والمصالحة الخاصة بيهم ده أمر مهم قوى وعارف ان التعامل مع الراى العام والشعب ليس بيسير، ولكن كمان دي صورة رائعة جدا اننا ممثلين لوزارة الداخلية في كل القطاعات اللى بتتعامل مع الجمهور قد ايه نقدم القدوة والمثل ودا التطوير اللى بنتكلم عليه".

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