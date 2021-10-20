/657113/الرئيس-السيسي-يمنح-الطلبة-الأوائل-بكلية-الشرطة-نوط-الامتياز

شهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2021، مراسم تسليم وتسلم القيادة، وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الامتياز من الدرجة الثانية للطلبة الأوائل خريجي كلية الشرطة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2021

وكان حضر الحفل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين

أكاديمية الشرطة المصرية

وأكاديمية الشرطة المصرية هي صرح علمي أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

مساعد أول وزير الداخلية

وأشار مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، خلال كلمته في مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أنه إدراكًا من الأكاديمية بحتمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فقد تم تخريج 19 طالبًا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية و18 طالبًا من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية بجانب 50 وافدًا من الدول العربية.