/657115/الرئيس-السيسي-يجب-ان-يكون-رجال-الشرطة-قدوة-للمواطن-في-التعامل-معم-وتلبية-مصالحهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه من المهم أن نتزكر الايام الصعبة التي مرت بها مصر، خلال السبع سنوات الماضية، والتضحيات التي قدمها الجيش والشرطة والشعب المصري، من اجل تقدم البلاد وانقاذها من الوقوع.

دوت الخليج

جاء ذلك حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، منذ قليل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.

يجب ان يكون رجال الشرطة قدوة للمواطن في التعامل معم وتلبية مصالحهم

وقدم الرئيس تحية لكل من قدم روحه للوطن، موضحا أنه ما زال يقدم رجال الجيش والشرطة شهداء ومصابين حتى وقتنا هذا من اجل الوطن. وأضاف:" على الخريجين الجدد أن يدركوا أنهم يتعاملوا مع المواطن وأمنه، وعليهم أن يكونو قدوة للمواطنين في التعامل ومعالجة المسائل المنية والمصالح الخاصة بهم، حيث ان التعامل مع الراي العام امر ليس باليسير".

واختتم :" قولنا قبل كده في الكلية الحربية ان في حفلات التخرج يجب أنت تشهد سلام الشهيد، حيث أنها مراسم يجب الحفاظ عليها".