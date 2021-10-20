/657116/وزير-الداخلية-التحية-والإعزاز-لأرواح-شهدائنا-الأبرار-من-رجال-الشرطة-الأبية-والقوات-المسلحة

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة:« إن الدولة تجتاز تحديات لمخططات الشر والهدم والتي تحاك بالداخل والخارج، مؤكدًا أن جهاز الشرطة يهتم بالنصر البشري من خلال تدريبه على كافة الأساليب الحديثة».

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وأضاف وزير الداخلية: «قامت وزارة الداخلية بتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي فى اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية».

وأكمل وزير الداخلية :«فعاليات اليوم جاءت من خلال الكفاءة العالية ومنظومة التعليم المتمير في شتى القطاعات».

كما وجه وزير الداخلية في كلمته خلال حفل تخرج طلاب كلية الشرطة:« بكل التحية والإعزاز لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة فى ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ورجال الشرطة متمسكة بالحفاظ على الوطن».

كان بدأ حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، منذ قليل وذلك بحضور بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.

الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة لطلبة كلية الشرطة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي المنعقد امس، بمناسبة توقيع اتفاقيات مشتركة بين مصر وقبرص واليونان.

الرئيس السيسي: نسعى إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" تطرقنا إلى القضية الفلسطينية حيث لا يخفى أنها لُب الصراع فى الشرق الأوسط على نحو ما تجلى أبان فترة التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فى مايو الماضي وهو التصعيد الذى حرصنا على احتوائه وإيقافه انطلاقًا من مصر مصير التاريخي نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يولي 67 وعاصمتها القدس الشرقية.