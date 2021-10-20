داليا مصطفى: «دخلت التمثيل بالصدفة..وأرفض الأعمال التي تُظهر المصريين بصورة سيئة»

/657117/داليا-مصطفى-دخلت-التمثيل-بالصدفةوأرفض-الأعمال-التي-تظهر-المصريين-بصورة-سيئة

حلت الفنانة داليا مصطفى ضيفة على برنامج “من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، وذلك عبر فضائيات cbc دراما، والتي كشفت من خلاله عن دخلوها مجال التمثيل بالصدفة عندما ذهب والدتها ووالدها لإحضار ملف معهد الفنون المسرحية قسم الديكور، لكنها فوجئت بأن الملف لقسم تمثيل.

دوت الخليج يكشف تصريحات داليا مصطفى ببرنامج من مصر

وكشفت داليا مصصفى معاير أختيار أدورها مشيرة إلى أن والدها نصحها بأن تختار أدوارها بعناية حيث قال لها “مش عايز ابقى مكسوف ابو داليا مصطفى".

وتابعت: "مبحبش الحاجات اللي بتخلي شكلنا وحش، وشكل المصريين وحش، والواقع مش كده تمامًا، وإحنا بنظهر واقع مش لطيف، والواقع مشرق للغاية، ولازم نبرزه".

داليا مصطفى تكشف رأيها في عمليات التجميل

وكشفت داليا مصطفى رأيها في عمليات التجميل مؤكدة أنها لا تحبها قائلة: “عمليات التجميل إن زادت عن الحد بتكبر مش بتصغر، مشيرة إلى أنها لو اتخذت قرارًا لا تغيره مهما كان”.

الجدير بالذكر أنه شددت الفنانة داليا مصطفى على أن ظهورها المتأخر في حلقات مسلسل "يوم وليلة"، رغم كونها من أبطال العمل لم يقلقها خاصة وأن العمل والدور أيضًا جيد، وذلك لأنها تهتم بالورق، حيث قالت "تحدثت مع الفنان أحمد رزق عن القصة وقالي عادي أنا في حلقة من الحلقات ظهرت فيها في مشهد واحد، وعلشان كده وأنا بقرأ الورق محستش أني مش موجودة في أول خمسة حلقات".

داليا مصطفى تتألق بحكاية مش مبسوطة من مسلسل زي القمر

وكانت قد تألقت داليا مصطفى بعرض أولى حلقات حدوتة «مش مبسوطة» من مسلسل «زي القمر» اليت تقدمها مع زميلتها الفنانة بشرى، على فضائية قنوات «Cbc» الأسبوع النقضي.

وتعد حكاية «مش مبسوطة» السادسة من العمل الذى يشاركهما البطولة فيه أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.