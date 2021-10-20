حكام الزمالك وتوسكر الكيني يصلون القاهرة اليوم

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وصل إلى القاهرة صباح اليوم طاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، باستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتكون طاقم التحكيم من: دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعدا أول، ويوسف محمد محمود مساعدا ثانيا، وباباكار سار حكما رابعا.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق برج العرب استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام توسكر الكيني.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أعلن عن قائمة الفريق التي ستنتظم في المعسكر استعدادا لخوض اللقاء. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حسام عبد المجيد خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أيمن حفني – حمدي علاء – سيد محمد عبد الله – سيف جعفر خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.