/657121/رامي-صبري-لريدوان-بعد-تجاهله-بمهرجان-الجونة-نعتذرلك-ونفتخر-بتواجدك

وجه المطرب المصري رامي صبري رسالة إعتذار للفنان المغربي ريدوان، بعد أزمة تجاهل تقديمه بحفل افتتاح مهرجان الجونة الذي من المقرر أن تنتهي فاعلياته يوم 22 أكتوبر المقبل، وذلك بعد الغضب العريم الذي عم على الشعب العراقي بسبب ذلك.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي صبري لريديوان

نشر رامي صورة للفنان المغربي ريدوان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “نرحب بك في بلدك الثاني مصر وبالتحديد على مسرح مهرجان الجونة، لأنك فنان كبير ونفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي ونعتذر عن عدم تقديمك بالشكل الصحيح في حفل مهرجان الجونة اكيد ما كان بالقصد، نورت مصر أنت وكل الفنانين اللي حضرو معاك . الفنانه والصديقة مهيره عبد العزيز والفنان الموهوب نعمان بلعياشي شرفتونا”.

الجونة تعتذر للشعب المغربي

هذا وأصدرت إدارة مهرجان الجونة بيان إعتذار من الشعب المغربي بعد تجاهلم تقديم كلا من الفنانين المغربين ريدوان و ونعمان بلعياشي أثناء حفل افتتاح المهرجان في دورته الخامسة.

وجاء نص بيان إدارة مهرجان الجونة على النحو الأتي: “تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي "ريد وان" والملحن المغربي "نعمان بلعياشي" خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره”.

مهرجان الجونة يشديد بريدوان وبلعياشي

وتابعت إدارة المهرجان مشيدة بالنجمين ريدوان وبلعياشي: “تؤكد إدارة المهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكلا من الفنان "ريد وان" والملحن "نعمان بلعياشي" على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح. كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين”.