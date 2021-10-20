/657122/محمد-الجارحي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-حقوق-الناشئين-ويطالب-باستدعاء-وزير-الشباب-والرياضة-للبرلمان
تقدم النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمنع اللاعب الناشئ من الانتقال لأي ناد يبعد عن محل سكنة مسافة (50) كم وعدم قيده في خارج منطقته بمحل إقامة والديه.
دوت الخليج يرصد تقدم محمد الجارحي بطلب إحاطة بشأن حقوق الناشئين
حقوق الناشئين
واعتبر النائب محمد الجارحي في طلب الإحاطة الذي تقدم به أن القرار لم يراع طبيعة الأندية المصرية، وقد يمثل عائقًا أمام اكتشاف المواهب التي نتمنى ظهورها للنور ورعايتها، واصفاً القرار بأنه "قرار غريب كفيل بدَفْنِ المواهب"، وأنه "سيحرم الكرة المصرية من نجوم المستقبل، خاصة أن العمود الفقري للأندية والمنتخبات هم اللاعبون القادمون من الأقاليم، وأبرزهم أفضل لاعب في العالم - حاليًا- محمد صلاح. وتساءل الجارحي متعجباً "كيف لاتِّحاد الكُرة أن يصدر قرارًا يتحكم به في مستقبل اللُّعبة الشعبية الأولى، بدون عقد أية جلسةٍ مع قطاعات الناشئين في الأندية؟!".
اتحاد الكره المصري
وطلب النائب محمد الجارحي استدعاء وزير الشباب والرياضة لمواجهته بهذا الأمر كون القرار مجحف للمواهب الناشئة التي هي عماد الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية. وأكد الجارحي أن هذا القرار يحتاج لمراجعةٍ؛ لأنه يخالف أيضًا القوانين الدولية للفيفا التي تمنح الأندية حول العالَم حقَّ التعاقد مع الناشئين من بلدان مختلفة، بشرط السماح لأفراد أسرتهم الانتقال للعيش معهم، وهو ما يجعل قرار الجبلاية غير مقنعٍ، بمنع انتقال لاعبين شباب يبحثون عن فرصةٍ لإظهار قدراتهم داخل دولتهم، ولخدمة الأندية والمنتخبات الوطنية.
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