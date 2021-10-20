/657123/بسبب-السرعة-الزائدة-وفاة-شخصين-في-حادث-تصادم-بالغربية

شهد الطريق الفرعي سمنود المحلة بنطاق محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حادث تصادم مما أدى إلي وفاة قائدي دراجه نارية وسيارة ميكروباص في وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلي مشرحة مستشفى سمنود المركزي .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة قائدي دراجه نارية وسيارة ميكروباص في حادث تصادم بالغربية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة، سمنود .

التخطي الخاطئ

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ وأتضح مصرع شخصين في حادث التصادم، أتضح أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى سمنود العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهد الطريق الدائري بالقرب من نزلة بهتيم اتجاه المرج دائرة قسم شرطه ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وفاة عامل وإصابة شخص أخر، إثر حادث تصادم، بين دراجة نارية وسيارة ملاكي فر قائدها هاربا بعد الحادث، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب والمتوفى إلي مستشفى ناصر العام، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم ووجود متوفي ومصاب أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة بهتيم اتجاه المرج دائرة القسم.

قوات الأمن

انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة «محمود م ع»، 18 سنة، عامل بورشة تشكيل معادن، مقيم الجيزة، توفي إثر إصابته بكسور متفرقه بالجسم والرأس، وبرفقته «عادل ع م»، 37 سنة، فنى طلاء معادن، ومقيم بذات العنوان مصاب بكسور بمنطقه الحوض، فوجئ بتوقف سيارة مجهولة «فر قائدها بعد الحادث»، ولم يتمكن قائد الدراجة النارية من مفاداتها، واصطدم بها من الخلف ما أدى إلى وفاته وإصابه مرافقه بالإصابات المشار اليها.