/657127/تقسيمة-سريعة-لمستبعدي-الزمالك-في-مواجهة-توسكر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من مواجهة توسكر الكيني تقسيمة سريعة في جزء من الملعب تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وشهدت التقسيمة مشاركة كل من: عمر السعيد، مصطفى فتحي، محمد أوناجم، رزاق سيسيه محمد نديم ، السيد عطية، معاذ علاء، عبد الرحمن حسين السيد، محمد حسام بيسو، محمد حمدي، حسام أشرف ويوسف أسامة نبيه.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجاً تدريبياً خاصاً، استعدادا لمواجهات الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، وذلك في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا والذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

خالد سعيد

وترددت أنباء مؤخراً تفيد برفع اللاعب الأردني خالد سعيد قضية علي نادي الزمالك من أجل الحصول علي مستحقاتة المتأخرة منذ عام 2008, والمقدرة بخمسمائة ألف دولار.

وأكد حسين حسين عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن إستلامة لبعض المستندات من المحكمة الدولية والتي تؤكد أحقية اللاعب في الحصول علي المبلغ.