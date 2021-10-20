الجمعة..بشرى في ضيافة عمرو الليثي لكشف كواليس مهرجان الجونة وتصالحها لمحمد رمضان

/657130/الجمعةبشرى-في-ضيافة-عمرو-الليثي-لكشف-كواليس-مهرجان-الجونة-وتصالحها-لمحمد-رمضان

يتسقبل الإعلامي عمرو الليثي الفنانة بشرى في ضيافة خاصة لبرنامجه “واحد من الناس” الذي يقدمه عبر فضائيات قناة الحياة، وذلك في مساء يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استضافة عمرو الليثي لبشرى

وتتحدث بشرى خلال البرنامج عن أهم وأصعب المشاهد التي عاشتها في مهرجان الجونة السينمائي، وكواليس تصالحها مع الفنان محمد رمضان بعد الأزمة الكبيرة التي نشبت بينهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فضلا عن قصة حبها وزواجها، النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل الاختيار 2، وتفاصيل شخصية زوجة الضابط الشهيد محمد مبروك، كما من المقرر أن تكشف بعض أسرار حياتها الشخصية.

تصالح بشرى ومحمد رمضان

وكانت قد أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا من خلال إهدائه باقة من الورود أثناء تواجده على خشبة المسرح في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ومن ثم علق محمد رمضان قائلًا: «الصح خير».

وتعود أزمة بشرى ومحمد رمضان بعدما أطلق "رمضان أغنياته "نمبر وان - الملك"، والتي أرادت الأخيرة أن ترد عليا، باستخدام نفس السلاح عن طريق أغنية "كوبرا"، والتي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.

وهاجمت بشرى، في الأغنية، الفنان محمد رمضان بشكل غير صريح وردت من خلالها على أغنيتي "نمبر وان" و"الملك"، اللتين قدمهما رمضان في وقت سابق من العام، وأدت إلى حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأغنية تحمل قدرا من التنمر والعنصرية ضد محمد رمضان، والبعض الآخر يرى أنها نجحت في الرد عليه بنفس طريقته.

بشرى تعتذر لريدوان عن تجاهله بحفل افتتاح الجونة

وكان قد أصلحت بشرى موقف تجاهل الفنان المغربي ريدوان خلال حفل افتتاح المهرجان باعتبارها، رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، من خلال توجيه رسال لـ رديوان عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، فقالت: “ شرف لكل عربي أن يكون ريدوان يمثله كمطرب عربي عالمي، نفتخر به في العالم كله”.

وتابعت بشرى حديثها عن رديوان: “فخورون باستضافة فنان بقيمته في دورة المهرجان الخامسة، ونعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة لنجاحات المهرجان”.