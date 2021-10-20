«مقاتلات لحماية أمن مصر».. عناصر ​من الشرطة النسائية يشاركن في العروض القتالية لحفل تخرج كلية الشرطة

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شارك عدد كبير من طالبات أكاديمية الشرطة فى العروض العسكرية المقدمة، خلال الحفل الختامي لدفعة 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

دوت الخليج

عناصر ​من الشرطة النسائية يشاركن في العروض القتالية لحفل تخرج كلية الشرطة

وقدم خريجات كلية الشرطة عددًا من العروض العسكرية المميزة، التى أبرزت قدراتهم القتالية والدفاع عن النفس.

وتعد تلك المشاركة النسائية هي الأول من نوعها لخريجي طالبات كلية الشركة، حيث قدموا عرض الأبراج ونزول الحبال.

وفى حديثه، أكد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، أن الوزارة تسعى للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، والتوسع في منظومة العمل الشرطى والمشاركة في المهام القتالية.

وأشار وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، إلى أن الوزارة أتاحت للخريجات الدورات التدريببة المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف مما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة في حفظ أمن المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت لطالبات كليات الحقوق والتربية الرياضية التقديم فى كليات الشرطة، ودارسة العلوم التخصصية والمهارات الميدانية.

وخلال كلمته توجه وزير الداخلية بالتحية والاعتزاز لشهداء مصر الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة، الذين تصدوا للعمليات الإرهابية، التى استهدفت أمن واستقرار الوطن.