أحمد عنتر يحصد جائزة «أنا والصين» للكتابة الإبداعية للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - حصد الزميل أحمد عنتر، سكرتير تحرير موقع دوت الخليج، جائزة مسابقة أنا والصين للكتابة الإبداعية من المركز الثقافى الصينى عن قصته التى حملت عنوان "حضارة المحبة"، عن العلاقات التاريخية بين مصر والصين، للمرة الثانية.





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