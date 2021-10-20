التعليم العالى: فوز أحمد الشيخ بجائزة مصر للتميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومى، التى أقيمت أمس الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولفيف من الوزراء.
جدير بالذكر أن الجائزة تم إطلاقها فى مؤتمر التميز الحكومى عام 2018، بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تنمية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز التنافس الإيجابى الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى جميع قطاعات الدولة، مما ينعكس أثره على المواطن للارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة والتميز.
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