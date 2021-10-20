بالصور.. قاضية مجلس الدولة: سأبذل كل جهدي لاداء رسالة القضاء السامية

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أعربت المستشارة ميرهان طارق عبد الكريم عن سعادتها البالغة بصدر قرار من رئيس الجمهورية رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيينها قاضي بمجلس الدولة وان تكون ضمن الدفعة الاولى من القاضيات اللاتي يلتحقن برحاب المجلس موجهة الشكر للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة على حفاوة الاستقبال والحفل الرائع الذي تم تنظيمه بهذه المناسبة.

دوت الخليج وقالت طارق في تصريحات خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح المجال واعطى الفرصة للمراة للتواجد على منصة القضاة في سابقة هي الأولى من نوعها واصدر قراره بتعيين ٩٨ قاضية بمجلس الدولة وهو ما يرسخ ويؤكد اتجاه الرئيس لدعم المراة وتواجدها في كافة المناصب القيادية بالدولة مشيرة الى ان هذا الاتجاه لم يكن موجودا في العهود السابقة وكانت حقوق المراة شبه مهدرة. المستشارة ميرهان طارق عبد الكريم : أبذل كل جهدي لاداء رسالة القضاء السامية وأضافت القاضية الجديدة بمجلس الدولة ان انضمامها الى هذا الصرح العظيم يلقي على عاتقها مسئوليات كبيرة وانها ستسعى بكل جهد الى التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث احكام القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال لتكملة النهضة الشاملة للمجلس مع باقي زملائها من قضاة المجلس .

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