«نُقلت إلى المستشفى مجددا»..التفاصيل الكاملة لمعاناة أسماء مصطفى مع السرطان

/657138/نقلت-إلى-المستشفى-مجدداالتفاصيل-الكاملة-لمعاناة-أسماء-مصطفى-مع-السرطان

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية أسماء مصطفى عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في الساعات القليلة الماضية نقلها للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة للمرة الثانية بسبب معانتها مع مرض السرطان اللعين، أتى ذلك بعد عدد كبير من الرسائل التحفيزية التي نشرتها الإعلامية عبر صفحتها.

دوت الخليج يكشف معاناة أسماء مصطفى مع مرض السرطان

فكتب الأدمن الخاص بصفحة الإعلامية أسماء مصطفى: “بنعتذر لعدم التواصل والرد لان أسماء تعرضت لوعكة دخلت على أثرها للمستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة”.

أسماء مصطفى تعلن إصابتها بالسرطان

وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى منذ فترة ليست بالقليلة عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية، اذ وقالت في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».

خضوع أسماء مصطفى لعملية جراحية

وبعدها بفترة، أسماء مصطفى خضوعها لعملية جراحية جديدة مطالبة الجمهور بالدعاء لها أن تمر تلك المحنة بأسرع وقت، فكتبت: ““بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية دون توصيف دقيقة، أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي، وهو القادر وحده على شفائي”.

ثم كشف أحد الأصدقاء المقربين من الإعلامية أسماء مصطفى عن تطورات حالتها الصحية بعد أن خضعت مؤخرًا لعملية جراحية جديدة، مؤكدًا أنها كانت في وضع حرج وأنها لازالت حتى الآن محتفظة بجزء من الورم الخبيث داخلها، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: " من وقت تعب أسماء مصطفى وكل شهر بسيناريو وكل عملية بتتقدم خطوات وبتفوق من البنج تلاقي حواجز جديدة، آخر عملية أول امبارح، ربنا لطف بيها والدكتور اكتشف حاجة صعبة جدا مكنتش باينة في المسح الذري حرفيا حياتها كانت في خطر، الحمد لله عدت على خير، لكن للأسف لسة جزء من الورم الخبيث جدا موجود".

وأضاف: " أسماء بتطلب منكم أن تدعو لها، لأن لطف ربنا ودعوات الصالحين هي سلاحها الوحيد للمقاومة، ادعوا لأسماء مصطفى في محنتها هي فعلا تستاهل كل خير".

رسالة تحفيزية جديدة من أسماء مصطفى وعودتها لمشاركة الجمهور مرضها

وبعد نجاح عمليتها ومروها بسلام وجهت الإعلامية أسماء مصطفى رسالة تحفيزية جديدة لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ترصد من خلالها عزيمتها القوية وإصرراها على عد الاستسلام للمرض رغم صعوبته، اذ أنها تعاني من السرطان، مشيرة إلى أنها سوف تشاركهم تجربتها مع هذا المرض، حتى تدعم جميع المرضى في محنتهم.

فكتب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “صباح الخيرعليكم جميعًا، من باب الفضفضة لأن الصفحة بالنسبة ليه هى المتنفس الوحيد، اللى كتير بعبر فيه عن إلى جوايا، لما بكتب بوست والاقي دعوات كتير الحمد لله بفرح أوي، لأن محدش عارف مننا دعوة مين مستجابة أسرع أو مين أقرب، كلنا بنحاول نجتهد وربنا المعين الشافي”.

وتابعت أسماء: “مش بيكون هدفي من البوست نفسي وبس، لا بقول يمكن كلامي يفيد غيري أو على الأقل يصبر حد، على ابتلائه لما يشوف ابتلاء شخص آخر، الحاجة الثانية أن الصفحة، وده من فضل ربنا عليها الالاف الناس، معرفش فيهم إلا عدد قليل جدًا، لكن بينا تواصل ومحبة وثقة لوجه الله، مش مجاملات بين أصدقاء أو معارف”.

أسماء مصطفى تعلن مشاركة مرضها مع جمهورها

وأعلنت أسماء مصطفى عن مشاركة جمهورها رحلتها مع المرض بداية من رحلة علاجها الجديدة، فاستكملت: “وأخيرًا أوعدكم قريب جدًا جدًا، أو ما أبدأ مرحلة العلاج الجاية، أني هرجع أطلع لايف، وأحاول أفيد غيري، ما هو طول ما في نفس هنكمل الحياة، وأنا بعمل اللى ربنا أمرني بيه بدعي وباخد بالأسباب، واتوكل على الله، وأول حاجة وأهم حاجة لينا جميعًا، هى الرضا بقضاء الله، أي ما كان ولأنه لا راد لقضاء الله، إلا بقدر الله”.

واختتمت أسماء حديثها موجهة الشكر للجمهور: “شكرًا ليكم أنكم مستحملني ولسه بتدوني أمل، أني على الأقل طول الفترة اللى عدت من حياتي كنت صح، وكسبت حب ومحبة الناس الحمد لله”.

أخر رسالة للإعلامية أسماء مصطفى قبل نقلها للمشفى

وبدأت في مراسلة جمهورها بشكل مستمر حتى انقطعت خلال الثلاث أيام الماضية ليفجأ مسؤلي صفحة الإعلامية أسماء مصطفى الجمهور بنقلها للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، اتى ذلك بعد رسالتها الأخيرة: ““معرفش ليه بجد الانسان لما بيجرب انه قرب من الموت وربنا بنجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا فى نظره بتصغر وبيحس ان كان بيدى أمور ملهاش لزمة مساحة فى حياته”.