/657147/نواب-البرلمان-يثمنون-حجم-التعاون-مع-اليونان-وقبرص-ويؤكدون-تهدف-إلى-البناء-على-ما-تحقق-خلال-القمم-الثماني-السابقة-وتفتح-أفاق-جديدة-للتعاون-مع-أوربا

تشهد العلاقات بين الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان، تعاون كبير وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح لسيسي حكم البلاد، وحول هذا الاطار انطلقت فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى جولتها التاسعة بأثينا، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الثلاث دول التى انطلقت عام 2014.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأشاد البرلمان بعمق هذه البرلمان مؤكدين أن هذه الشراكة تدعم استقرار منطقة الشرق الاوسط، والمنطقة بالكامل، مشيرة إلى أن اليونان وقبرص شريكان استراتيجيان لمصر.

حازم الجندي: شراكة البحر المتوسط مع اليونان وقبرص تدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة اليونان "أثينا" بين كل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان .

وأشار النائب حازم الجندى، إلى أن العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية إدارة الدولة المصرية، وتعد امتدادا لنجاحات مصر في سياسيتها الخارجية، ودلل على نجاح تلك القمم بتوالي عقدها وصولا للقمة التاسعة وأكد أن تلك القمم واللقاءات الثلاثية قد أسهمت وانعكست آثارها في التعاون في أكثر من مجال وعززت العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والتنسيق الأمني بين الدول الثلاث.

وأضاف «الجندي»، في بيان له، أن هناك العديد من الملفات التنسيقية المشتركة مع اليونان وقبرص سواء في مجال الغاز أو فيما يتعلق بالربط الكهربائي،لافتا، إلى أن هناك ملفات إقليمية مشتركة تشهد التنسيق التام بين الدول الثلاث، أهمها الوضع في ليبيا وكذلك أوضاع دول البحر المتوسط لافتا إلى أن اليونان وقبرص شريكان استراتيجيان لمصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الابرز في هذه القمة هو ملف الطاقة والربط الكهربائي والذي سيجعل من الدولة المصرية مركزا إقليميا للطاقة مما يعني جذب مزيد من الاستثمارات كذلك سيساعد في تحقيق الأهداف المنشودة التي حملتها رؤية مصر "٢٠٣٠"، والتي تجعل الدولة المصرية بلدا مصدرا للطاقة لأوروبا ويمكنها من تلبية الاحتياجات الإقليمية والأوروبية .

وأكد الجندي على أهمية ما تم تداوله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة والتي تم فيه الإشادة بدور مصر في ملف الهجرة غير الشرعية والتصدي لهذه الظاهرة وهو الأمر الذي أشاد به عدد كبير من الدول الاوروبية، مشيرا، الي الجهود التي بذلتها مصر علي الصعيد الإقليمي لإيجاد تسوية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، ويأتي في مقدمتها قضية السد الأثيوبي والأزمة الليبية والأوضاع في لبنان وسوريا ،مؤكدا أن مصر لعبت دورًا هامًا في استقرار المنطقة .

مصطفى الكحيلي: التعاون بين مصر وقبرص واليونان يحفظ استقرار المنطقة

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة اليونان، مؤكدا أهميتها وعودتها بالنفع على المنطقة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار الكحيلي في بيان له اليوم الثلاثاء أن مصر تسعى دائما إلى تعزيز العلاقات المختلفة بين جميع الدول وعلى رأسها اليونان وقبرص لتوطيد التعاون المشترك.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس النواب أن الرئيس السيسي مهتم دائماً بدعم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين الدول الثلاث لاستكمال مسيرة الترابط، وذلك، مشيرا إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يعد نموذجاً يحتذى به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط وتحقيق التنمية والرخاء للشعوب.

وقال الكحيلي إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص تمثل أهمية بالغة في تبادل الرؤى وتحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون على مختلف الأصعدة خصوصاً الاقتصادية، بما يسهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

صناعة الوفد: قمة أثينا تدعم العلاقات بين "مصر واليونان وقبرص" و مشروع الربط الكهربائي بينهم له مردود ايجابي علي الإقتصاد الوطني

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد ، عضو المكتب التنفيذي ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الثلاثية بين "مصر واليونان وقبرص" فى جولتها التاسعة بأثينا، يعكس عدة دلالات إيجابية لا سيما على المستوي الاقليمي، ويوجه رسالة إلى العالم بأن مصر تواصل دورها المحوري في إقليم شرق المتوسط ، وحريصة علي تحسين علاقاتها الوطيدة مع الدول الواقعة داخل هذا الإقليم.

وأوضح قوطة، في بيان له، أن قمة "أثينا" تستهدف تعزيز سبل التعاون المتبادل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، لا سيما مجال الربط الكهربائي، وملف الطاقة المتجددة، فضلا عن التعاون على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس نجح في توطيد العلاقات المصرية مع عدد كبير من الدول مما فتح الباب لآفاق استثمارية كبيرة وتبادل تجاري وعلاقات وطيدة قائمة على السلم والتعاون المشترك .

وأكد عضو المكتب التنفيذي للوفد،أن مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاثة، والذي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن البدء فيه يعد من أضخم المشروعات التي تحقق الريادة لمصر، وتحقق اكتفاء كبير لها من الطاقة المتجددة، وتجعلها على صلة وثيقة من حالة التوصيل الكهربائي مع الدول الأوروبية .

ولفت أن هذا المشروع قائم على قدرة تصل إلى 3000 ميجاوات، فضلا عن توفيرها لعنصر هام وهو الطاقة النظيفة والمتجددة التي تحافظ على البيئة ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على المناخ، وذلك عبر الشبكة القبرصية اليونانية، موضحا، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بقدرة 1000 ميجاوات، ثم زيادة القدرات فى المرحلة الثانية لـ3000 ميجاوات، بما يحقق ملياري جنيه كقيمة استثمارية لهذا المشروع.

وأشار المهندس حمدى قوطة، إلى أن قمة أثينا عرضت ما تحقق على أرض الواقع مع التوصيات التي تم الإعلان عنها خلال القمم الثلاثية السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، والتي تم وضع جدول زمني لتنفيذها من أجل تحقيق المصلحة المشتركة بين الدول صاحبة الاتفاق.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن توطيد العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص ساهم في توحيد الآليات التي ستعمل معا هذه الدول على مواجهة التحديات والعقبات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.