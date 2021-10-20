/657125/مركز-غير-مرخص-لعلاج-الإدمان-القبض-على-تشكيل-عصابي-في-العبور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في القليوبية

تفاصيل الواقعة

أشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين هاربين باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

واحتجز المتهمين عددا من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية، وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادى.

غير مرخص

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها واتضح أنهم 9 أشخاص لـ6 منهم معلومات جنائية.

وبسؤال المتهمون اعترفوا بحجزهم والآخرين داخل الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط «كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية، ودفاتر لإثبات بيانات النزلاء، مبالغ مالية محصلة من النزلاء، سيارة تستخدم فى نقل النزلاء».

وتم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها من بينها «إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية».

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين بالتحريات اللازمة وأقوال النزلاء إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة، بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلت للنيابة التى باشرت التحقيقات.