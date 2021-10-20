/657129/بعد-قرار-استبعاده-من-انتخابات-سموحة-فرج-عامر-يوجه-رسالة-غامضة

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكماً بإستبعاد فرج عامر رئيس نادى سموحة ومحمد مجاهد المرشح على رئاسة النادى السكندرى من انتخابات النادي المقبلة، المقرر لها يوم 29 من أكتوبر الجارى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” ارجو الهدوء ، واطمئنوا”.

قرار استبعاد فرج عامر بداعى ترأسه الشركة المصرية للتنمية والاستثمار العقاري، التي استأجرت قاعة كبار الزوار بالنادي بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للنادي.

فيما جاء قرار إستبعاد محمد مجاهد من الترشح على رئاسة نادي سموحة خلال الانتخابات بداعى عدم سماح اللائحة بترشحه.

في فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن اي وعود قد صرح بيها خلال الفترة الأخيرة، حيث اكد أنه غير مسئول عن هذا الحديث.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”انا غير مسئول عن اي وعود بيوعدها ايا من السادة المرشحين لان غالبيتها مجرد دعاية انتخابية وبس”.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.