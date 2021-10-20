/657134/حبس-المتهم-بسرقة-هاتف-مراسل-أثناء-البث-أعلى-الدائرى

قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، حبس «ع. م»، 20 عامًا، عاطل، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و«خ. ح»، 34 سنة، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول من شخص يعمل مراسل، أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.

دوت الخليج

اعترافات تفصيلية

وأدلى المتهمان أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية بشأن الواقعة، حيث قال المتهم الأول، إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة نارية ماركة «بوكسر»، بدون لوحات معدنية.

وأنه ترصد للضحية حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف المحمول الخاص به وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر أثناء عمل المراسل نشرة عن زلزال أمس.

علاقة صداقة

كما أكد المتهم الثانى، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول، وأنه حضر إليه المتهم الأول وعرض عليه الهاتف المحمول للبيع، وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

كانت كشف رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» يتضمن قيـام 3 أشخاص «مجهولين» يستقلـون دراجة نارية غير معلوم أرقام لوحاتها، بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج ، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار.

تتبع خط سير الجناه

بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه «مستخدم الصفحة المشار إليهـا» (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» .

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.