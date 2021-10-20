/657137/النيابة-تأمر-بتشريح-جثة-شاب-سقط-من-الدور-الخامس-في-مصر-القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، وفاة شاب إثر سقوطه من الدور الخامس في ظروف غامضة في منطقة مصر القديمة محافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شاب إثر سقوطه من الدور الخامس في مصر القديمة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إشارة بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى الدور الخامس، وبالانتقال والفحص أتضح العثور على جثة «أ.م»، 35 سنة، أسفل المنزل المقيم به وسط بركة من الدماء.

نزيف حاد وتهشم في الجمجمة

وبالفحص والمعاينة أتضح أنه يرتدي كامل ملابسه، كما أتضح إصابته بنزيف حاد وتهشم في الجمجمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، لكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن بعد ذلك، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق أخر شهد الطريق الفرعي سمنود المحلة بنطاق محافظة الغربية، حادث تصادم مما أدى إلي وفاة قائدي دراجه نارية وسيارة ميكروباص في وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلي مشرحة مستشفى سمنود المركزي .

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة، سمنود .

التخطي الخاطئ

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ وأتضح مصرع شخصين في حادث التصادم، أتضح أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى سمنود العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.