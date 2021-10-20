بن شرقي: أنا لست مثالياً لكني أحمل نفسي على مستوى مرتفع

/657139/بن-شرقي-أنا-لست-مثاليا-لكني-أحمل-نفسي-على-مستوى-مرتفع

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقر النادي متجهة إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في إياب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء بوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب اشرف بن شرقي لاعب الفريق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”أنا لست مثاليأ ! لكني أحمل نفسي على مستوى عالٍ كل يوم”.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وفاز الزمالك على توسكر الكيني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا والذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

خالد سعيد

وترددت أنباء مؤخراً تفيد برفع اللاعب الأردني خالد سعيد قضية علي نادي الزمالك من أجل الحصول علي مستحقاتة المتأخرة منذ عام 2008, والمقدرة بخمسمائة ألف دولار.

وأكد حسين حسين عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن إستلامة لبعض المستندات من المحكمة الدولية والتي تؤكد أحقية اللاعب في الحصول علي المبلغ.